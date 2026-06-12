12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili tıp fakültesi öğrencisi sürücüye adli kontrol - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili tıp fakültesi öğrencisi sürücüye adli kontrol

12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili tıp fakültesi öğrencisi sürücüye adli kontrol
12.06.2026 17:00  Güncelleme: 17:03
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Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Güneş Uçak'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi araç sürücü çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu Güneş Uçak (12), 6 Haziran'da Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi M.F.K.(24) idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Uçak, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan araç sürücü pazar günü Samsun Adliyesine sevk edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çocuğun hayatını kaybetmesi sonucu yeniden gözaltına alınan M.F.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren üniversite öğrencisi sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili tıp fakültesi öğrencisi sürücüye adli kontrol - Son Dakika

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