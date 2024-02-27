Bostancı\'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis istendi

Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü'nün yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Ünlü'nün 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ünlü esasa ilişkin, "Kendisi rahmetli oldu beni de yaşarken mezara koydu" dedi.
Bostancı'da 18 Temmuz'da 2023 tarihinde polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü (24), bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarpıp ölümüne neden olduktan 71 gün sonra Anadolu Adliyesi'ne giderek savcılığa teslim oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma görevsizlikle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
"Gençliğin vermiş etkiyle biraz hızlı gittim tek suçum bu"
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Temel Ünlü, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kazanın meydana gelme sebebi bisiklet sürücüsünden dolayı. Gençliğin vermiş etkiyle biraz hızlı gittim tek suçum bu. Arabadan indim 112'yi arayacaktım fakat bisiklet sürücüleri kalabalıktı tedirgin oldum. Haberlerden dolayı da saklandığım yerden çıkamadım. Polis kontrol noktasında durdum sonra fırsatını buldum ilerledim. Kovalamaca filan söz konusu değil. Ben pişmanım aylardır bunun acısını çekiyorum" dedi.
Savcı 25 yıla kadar hapsini istedi
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sürücü belgesi bulunmayan sanığın, olay günü bir arkadaşının evinde alkol içtikten sonra kız arkadaşı ile dışarı çıktığı ve kız arkadaşının beyanına göre araç içerisinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımına devam ederek yolda iki ayrı polis denetiminden kaçarak, yüksek süratte araç kullandığını kaydetti. Mütalaada, görevli polis memurunun alınan beyanında Temel Ünlü'nün yaklaşık 120-130 kilometre hızla uzaklaştığı, araç içerisinde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, sanığın ehliyetinin bulunmadığı, olay öncesinde alkol aldığını beyan etmesinden sanığın muhtemel kastla maktulün ölümüne neden olduğunu ifade ederek sanık Temel Ünlü'nün 'Muhtemel kastla ölümü neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
"Kendisi rahmetli oldu beni de yaşarken mezara koydu"
Esasa ilişkin savunma yapan Temel Ünlü, "Benim başıma gelen kaza herkesin baçına gelebilir. Aniden gelişen kaza. Rahmetlinin yola atlamasıyla gerçekleşmiş bir olaydır. Ortada muhtemel kasıt nasıl olabilir. Hasbelkader kaza olmuş. Mütalaaya katılmıyorum. Bu yük bana ağır geliyor. Mağdurum. Vicdan azabı çekiyorum. Kendisi rahmetli oldu beni de yaşarken mezara koydu" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların esasa ilişkin savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bostancı'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis istendi - Son Dakika
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