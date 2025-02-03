Bismil\'de Tarihi Eser ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında kullanmakta olduğu otomobilden ruhsatsız av tüfeği çıkan şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser niteliğinde madeni para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Sanayi Mahallesinde yapılan yol uygulamasında otomobilinde ruhsatsız av tüfeği bulunan V.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. İlgili makamlarca verilen arama kararı ile şüpheli V.A.'ya ait evde arama yapan Asayiş Büro ekipleri aralarında erken dönem Bizans, Artuklu Devleti ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen madeni paraların da bulunduğu toplam bin 270 adet madeni para ve obje, 1 adet tarihi eser çömlek, 21 adet 9x19 fişek, 1 adet 7x62 AK47 fişeği, yaklaşık 60 gram uyuşturucu madde, metal dedektör cihazı ve aküleri ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli V.A. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. - DİYARBAKIR