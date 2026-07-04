Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Bismil ve Çınar ilçelerinde henüz belirlenemeyen nedenler anız yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Bismil ve Çınar'da Anız Yangınları Söndürüldü - Son Dakika
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