Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Uyuma ve NARVAS projelerini tanıtıyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce Uyuma uygulaması ve uyuşturucuda yeni uygulama Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesi vatandaşlara tanıtılıyor.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Uyuma' adlı uygulama programını vatandaşlara tanıtıyor. Bu program sayesinde uyuşturucu ticareti ile daha aktif mücadele edileceği vurgulandı.
Uyuşturucu ile mücadelede teknoloji ile birlikte yeni yöntemlere başvuran narkotik ekipleri İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu, vatandaş odaklı 'Uyuma' programı ile narkotik suçlarla mücadele ediyor. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde narkotik ekipleri tarafından uygulama hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.
Uygulama ile ihbarlar hızlı bir şekilde alınıp değerlendiriliyor. Ayrıca 'NARVAS' adlı yapay zeka programı ile de lokasyonlar belirlenerek, hangi bölgede uyuşturucu trafiği var, hangi sıklıkla gerçekleştiği ve hangi maddelerin satıldığına yönelik analizler yapılıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek, uyuşturucu ile mücadelenin 7 gün 24 saat devam ettiğini belirterek, uygulamaya konulan ve her türlü cep telefonlarına kolayca indirilebilecek programla yapılan ihbarlar sayesinde, uyuşturucu ile daha etkin bir şekilde mücadele yürüteceklerini söyledi. Günçiçek, "Bitlis'te uyuşturucu madde ticaretine karşı 24 saat esası ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi yürütürken teknolojik imkanlardan da faydalanmaya çalışıyoruz. Bu uygulamalardan birisi de 'Uyuma' adlı aplikasyondur. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde üretilen vatandaşların bizlere çok rahat ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir programdır. Uyuşturucu madde ticaretini, trafiğini gören bir vatandaşımız bu program sayesinde bize anında saniyeler içinde ihbarda bulunabilecektir. Bu programı telefonların sanal mağazasından indirdiğinde ilk girişlerinde sadece teyit amaçlı telefon numarası istenecek, daha sonraki aşamalarda herhangi bir şekilde ihbar eden şahsın kimliği istenmeyecek, diğer bilgileri üçüncü kişilere paylaşılmayacaktır. Tamamen gizliliğe önem veren bir program, bu bilgiler sadece bizdedir. Buradaki amaç vatandaşlarımızın uyuşturucu madde ticaretini en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine iletmesidir. Telefonlarınızın konumu açık olduğu zaman vatandaşlarımız tuşuna bastığında sadece bir soru gelecek yanlışlıkla bastığımızı gösterip göstermemek için 'evet' şeklinde bastığında bizim sistemimize giriyor ve ekiplerimiz hızlı bir şekilde olaya müdahale edecektir. Çok kullanışlı ve çok faydalı olan uygulamanın tüm vatandaşların kullanması için ekiplerimiz sahada tanıtımlar yapmaktadır" dedi.
Uyuşturucu madde ticaretinin toplumun önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu da belirten Günçiçek, "Vatandaşlarımızın desteği olmadan bizim mücadelemiz sekteye uğramaktadır. Vatandaşlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Diğer bahsetmek istediğim program ise 'NARVAS'tır. Bu program bize gelen ihbarları analize dayalı bir şekilde inceleme fırsatı veriyor. Bu bizim yapay zeka programımızdır. İllerimiz, ilçelerimiz, sokaklarımız, mahalle ve caddelerimizden gelen ihbarları, orada yapılan operasyonları, ele geçirilen işte uyuşturucu madde miktarlarını, uyuşturucu madde satışlarını, yakalananları, bunları NARVAS programı üzerinde analize dayalı bir şekilde inceliyoruz. Nerelere ağırlık vermemiz lazım, nerelerde tedbir almamız lazım, uyuşturucu madde ticareti hangi saatlerde, nerede çok yapılıyor, hangi bölgelerde, hangi sokaklarda oluyor? Biz bu sistem üzerinden analizler yaparak doğru stratejileri uygulamaya koyuyoruz. Bu bize mücadelede güç katıyor" diye konuştu.
Günçiçek, uygulamayı vatandaşlara tanıtmak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini de hatırlatarak, "Şube personelleri olarak vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ekip arkadaşlarımız uygulamayı vatandaşların cep telefonlarına indirerek bilgilendirmeler yapıyor. Ayrıca, kurumlarda çeşitli eğitimler, toplantılar yapıyoruz. Bu alanda kamu kuruluşları çalışanları, öğretmenler, okullardaki görevliler, güvenlik görevleri, minibüs ve otobüs şoförleri, muhtarlar, aileler, özellikle annelere eğitimler veriyoruz. Bu programı kullanmaya başladıktan sonra daha hızlı müdahale ediyoruz. Uyuşturucu ticaretine hemen müdahale etme imkanımız oluyor ve daha kararlı, cesaretli çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın bu programı aktif şekilde kullanmasını öneriyoruz. Uyuşturucu ile birlikte mücadele edelim" şeklinde konuştu. - BİTLİS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut tutuklandı. Baykut, savcılık ifadesinde Pişkin'i Afgan uyruklu Saboor Muradı zannederek yaralama amacıyla olay yerine gittiğini söyledi.
Avrupa Birliği ülkelerindeki çiftçiler, tarımsal desteğin azaltılması ve çevre düzenlemelerine karşı Belçika-Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir erkek, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra önce onu vurdu, ardından kendi kafasına ateş ederek hayatını kaybetti. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Erkek, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kız arkadaşının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Uyuma ve NARVAS projelerini tanıtıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?