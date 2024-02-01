Bitlis Emniyet Müdürlüğü Yolcuları Emniyet Kemeri Konusunda Bilgilendirdi

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Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolcu otobüsündeki yolcuları emniyet kemeri hakkında bilgilendirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik şube ekiplerinin kontrol noktalarında durdukları yolcu otobüslerine binerek son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında can kayıplarını en aza indirmek için bilgilendirme yaptığı belirtildi. Bitlis'ten geçen yolcu otobüslerine binen trafik polisleri, vatandaşlara emniyet kemerinin önemi ve kazalardaki etkisini anlatan bir bilgilendirme yapıyor.

Bitlis'teki arama kontrol noktasında durdurulan otobüste bulunan yolculara bilgilendirme metnini okuyan trafik polisleri, vatandaşların yolculuk sırasında emniyet kemeri kullanmalarını önerdi. Ekipler yaptıkları bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Otobüslerin karışmış olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmaların büyük ekseriye, otobüsteki yolcuların emniyet kemeri takmamaları sonucudur. Araç içerisinde savrulması ve devrilen otobüsün altına kalması gibi kazalar meydana gelmektedir. Lütfen bundan sonra yapacağınız tüm yolculuklarda can güvenliğiniz için emniyet kemerlerinizi takınız."

Açıklamada, 2 günlük uygulamada 55 araç sürücüsü ve 350 yolcuya bilgilendirme yapıldığı belirtildi. - BİTLİS