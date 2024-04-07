Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde dün akşam saatlerinde seçim sonucunu protesto etmek için Muş Karayolu'nu konteynırlarla kapatıp, konteynırları ateşe veren ve belediye binasına taş ve sopalarla saldıran bir gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucunda İlçe Emniyet müdürü dahil 5 polis hafif yaralanırken, 14 şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili Bitlis Valiliğinin yaptığı açıklamada, "31.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarını protesto etmek amacıyla; 06.04.2024 günü ilimiz Güroymak ilçesinde DEM Partili şahıslar toplanarak basın açıklaması yapmış, sonrasına Yeniden Refah Partisi üyeleri ve taraftarları İlçe SKM önünde toplanmış, Muş karayolunu çöp konteynırları ile kapatarak ve konteynırları ateşe vererek öncelikle kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçmiş, belediye binasının camlarını kırmış, görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırmışlardır. Tüm uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine gruba usule uygun olarak müdahale edilmiş, yol trafiğe açılmış, Kamu Malına zarar vermek, görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 (on dört) şahıs gözaltına alınmış, Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil 5 beş personelimiz hafif yaralanmıştır" denildi. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis Güroymak'ta Seçim Sonucu Protestosuna Polis Müdahalesi - Son Dakika
Ankara'da Sincan-Ayaş Karayolu'nda seyir halinde olan bir araç, hatalı şerit değiştirmesinin ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza anı, yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü hafif yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçi servisi kullanılamaz hale geldi. Olay sonucunda yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.
Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ile 1 polis aracı karıştı. Kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle duran otoyol trafiği kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrar açıldı.
Sultangazi'de bir bilardo salonu işletmecisi ve yanındaki kişiler, gece bekçilerinin sürekli iş yerlerine gelmesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı ve olaya bazı vatandaşlar da dahil oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı ve güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık anları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?