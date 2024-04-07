Bitlis Güroymak\'ta Seçim Sonucu Protestosuna Polis Müdahalesi

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dün akşam saatlerinde seçim sonucunu protesto etmek için Muş Karayolu'nu konteynırlarla kapatıp, konteynırları ateşe veren ve belediye binasına taş ve sopalarla saldıran bir gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucunda İlçe Emniyet müdürü dahil 5 polis hafif yaralanırken, 14 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili Bitlis Valiliğinin yaptığı açıklamada, "31.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarını protesto etmek amacıyla; 06.04.2024 günü ilimiz Güroymak ilçesinde DEM Partili şahıslar toplanarak basın açıklaması yapmış, sonrasına Yeniden Refah Partisi üyeleri ve taraftarları İlçe SKM önünde toplanmış, Muş karayolunu çöp konteynırları ile kapatarak ve konteynırları ateşe vererek öncelikle kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçmiş, belediye binasının camlarını kırmış, görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırmışlardır. Tüm uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine gruba usule uygun olarak müdahale edilmiş, yol trafiğe açılmış, Kamu Malına zarar vermek, görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 (on dört) şahıs gözaltına alınmış, Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil 5 beş personelimiz hafif yaralanmıştır" denildi. - BİTLİS