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Bitlis-Güroymak Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı - Son Dakika
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Bitlis-Güroymak Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 6 araç birbirine çarptı ve 18 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak yolun buzlu olması ve sis gösterildi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bitlis-Güroymak Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı
02.01.2024 - 11:17,
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Bitlis- Güroymak yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Güroymak'a bağlı Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 13 AAJ 7888 plakalı tır, seyir halindeyken yolun buzlu olması ve sis nedeniyle 34 UD 8336, 13 DD 990, 34 VK 4478, 13 J 5032 ve 13 J 5085 plakalı araçlara çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırdı. Kısa süreliğine kapanan yol, araçları kaldırma çalışmasından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis-Güroymak Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis-Güroymak Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı - Son Dakika
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