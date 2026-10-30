Bitlis'in Yolalan beldesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'in Yolalan beldesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı

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Bitlis\'in Yolalan beldesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı
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Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Tatvan Devlet Hastanesine, 3'ü Bitlis Devlet Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Yolalan beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si Tatvan Devlet Hastanesine, 3'ü ise Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'in Yolalan beldesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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