Bitlis Tatvan'da tırla çarpışan otobüste 10 kişi yaralandı, facia önlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Tatvan-Van D-300 kara yolunda yağışlı havada kontrolden çıkan tırı fark eden otobüs şoförünün dikkati sayesinde facianın önüne geçildi; kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan tırı fark eden otobüs şoförünün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Tatvan- Van D-300 kara yolu Koyluca köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Rasoul Abbasifard (42) yönetimindeki İran plakalı tır, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Polat (42) yönetimindeki Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpışmıştı. 10 yolcunun yaralanarak tedavi altına alınırken kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan tırı fark eden otobüs şoförünün dikkati sayesinde adeta katliamın önüne geçildi.
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