Bitlis\'te 1 Ekim-8 Kasım arasında 5 milyon 654 bin 40 TL\'lik kaçak ürün ele geçirildi

Bitlis'te 1 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 milyon 654 bin 40 TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. 1 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 14 cep telefonu, 7 bin 874 paket sigara, 720 puro, 32 kilogram tütün, 552 gram pipo tütünü, 100 bin adet boş makaron, 170 bin adet sigara sarma kağıdı, 585 tıbbi malzeme, 957 bitkisel içerikli macun, 136 şarj adaptörü ve kablo, 95 Type-C kablo, 40 şarj adaptörü, 80 telefon kılıfı ve 12 termos ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam değerinin 5 milyon 654 bin 40 TL olduğu, bu sayede söz konusu miktarda kamu zararının önüne geçildiği bildirildi.