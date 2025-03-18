Bitlis'te 10 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 10 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Bitlis\'te 10 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Bitlis'te jandarma, 10 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçıyı yakaladı, organizatörler tutuklandı.

18.03.2025 16:37
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez kırsalında göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 organizatör ve 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatörler ise tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te 10 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı - Son Dakika

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