Bitlis'te 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis\'te 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
03.06.2026 13:06
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Bitlis'te yakıt tankerinde gizlenmiş 30 düzensiz göçmen ve 1 şüpheli yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında yakıt tankeri içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan çekiciye bağlı tanker içerisinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde tankerin iç kısmına gizlenmiş 30 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen sevkiyatını organize ettiği değerlendirilen 1 şüpheli şahıs da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin ise Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Göçmen, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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