Bitlis\'te Akaryakıt Kaçakçılığı Toplantısı

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Bitlis'te akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Karakayha başkanlık yaptı. Toplantıya Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ahmet Demirel ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıya katılan ilgili kurum temsilcileri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar. - BİTLİS