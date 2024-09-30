Bitlis'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika
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Bitlis'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Çatışmaya Dönüştü

Hizan'da iki köy arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

30.09.2024 21:29
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Bitlis'in Hizan ilçesinde iki köyün sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ve akşam saatlerinde Hizan ilçe merkezinde karşılaşan Aladana ve Yoğurtlu köyü sakinleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 2'si ağır 10 kişi, Hizan, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından hastanelerin önünde ve köylerde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika
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