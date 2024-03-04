Bitlis'in Tatvan ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'e silahlı ve bıçaklı saldırı sonrası yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bugün öğle saatlerinde AK Partili Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı ve bıçaklı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Ökmen'in kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken, olay sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen görüntüde olay yerinde birçok vatandaşın olduğu görülürken, yaralanan Ökmen'in bir duvarın dibinde ambulans beklediği anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ökmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Belediye Başkan Yardımcısına Saldırıya İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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