Bitlis'te Bisiklet Kazası: Çocuk İstinat Duvarından Düşerek Ağır Şekilde Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitlis'te Bisiklet Kazası: Çocuk İstinat Duvarından Düşerek Ağır Şekilde Yaralandı

Bitlis'te bisiklet sürdüğü esnada dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk, istinat duvarından düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, çocuğa yardım eden bir araç sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

14.07.2024 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te bisiklet sürdüğü esnada dengesini kaybeden çocuk istinat duvarından aşağıya düşerek ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, önceki gün Bitlis merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Bisikletiyle yolda tur atan 12 yaşındaki U.A.B. dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan görüntülerde U.A.B.'nın bisikletiyle kafa üstü yere çakılıp ağır şekilde yaralandığı görüldü. Yere düştükten sonra hareketsiz şekilde kaldığı görülen U.A.B.'yı şans eseri düştüğü esnada yoldan geçen bir araç sürücüsü fark ederek müdahale etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan U.A.B. ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan U.A.B.'nın tedavi ve takibini gerçekleştiren beyin cerrahı ve aynı zamanda hastane Başhekimi Gökmen Reyhanlı, hastanın entübeli ve ağır olarak hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Çocuk, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Bisiklet Kazası: Çocuk İstinat Duvarından Düşerek Ağır Şekilde Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:16 Fransa’da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü Fransa'da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
13:25 Kaçak akım faciasında can veren Özge’den geriye mutlu anları kaldı Kaçak akım faciasında can veren Özge'den geriye mutlu anları kaldı
13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 19:39:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Bisiklet Kazası: Çocuk İstinat Duvarından Düşerek Ağır Şekilde Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement