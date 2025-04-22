Bitlis'te Ehliyet Dolandırıcılığı Operasyonu

Ehliyet sınavında 'Joker' Operasyonu: 27 organizatör tutuklandı

BİTLİS - Bitlis'te okuma yazma bilmeyen kişilerin para karşılığında organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak ve yerlerine sınavlarda joker eleman olarak girmek suretiyle usulsüz şekilde sürücü belgesi aldıkları tespit edilen 43 organizatörden 27'si tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Belgesi alımında okuma yazma bilmeyen kişilerin para karşılığında organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak ve yerlerine sınavlarda joker eleman olarak girmek suretiyle usulsüz şekilde sürücü belgesi aldıkları tespitine yönelik 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan 43 organizatörden 27'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 12 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.