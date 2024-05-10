Bitlis'te genç kendisini 5. kattan attı - Son Dakika
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Bitlis'te genç kendisini 5. kattan attı

Bitlis\'te genç kendisini 5. kattan attı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, yanında bulunan erkek arkadaşıyla birlikte bir apartmana gitti. Genç, apartmanda bulunan kız arkadaşını evden kovduktan sonra kendisini 5. kattan aşağı attı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.05.2024 00:13
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı.

İlçenin Aydınlar Mahallesi'nde bir apartmanda 19 yaşındaki İ.B. adlı genç, yanında bulunan erkek arkadaşıyla birlikte Z.Ç. adlı kız arkadaşının bulunduğu eve gitti. İ.B. ve erkek arkadaşı, Z.Ç.'nin 5'inci katta bulunduğu eve girdiğinde karşılarında Z.Ç.'nin kız arkadaşını gördü. İ.B., sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Z.Ç'nin evde bulunan kız arkadaşını evden kovdu. Z.Ç.'nin kız arkadaşı, Z.Ç.'nin zorla evde tutulduğunu Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K.'ye söyledi. Gülfem K. beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz ile birlikte Z.Ç.'nin bulunduğu daireye gitti. İ.B., Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K. ve beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz'ın kapıyı çaldığını duyduktan sonra kendisini 5'inci kattan aşağı attı. Ağır yaralanan İ.B., Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te genç kendisini 5. kattan attı - Son Dakika

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