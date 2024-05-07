Bitlis'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Bitlis\'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 20 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Bitlis Valiliği, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

07.05.2024 18:39
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 20 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Tatvan'da yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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