Bitlis'te Kamyonetin Çarptığı Öğrenciler Yaralandı, Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı - Son Dakika
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Bitlis'te Kamyonetin Çarptığı Öğrenciler Yaralandı, Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı

Bitlis\'te Kamyonetin Çarptığı Öğrenciler Yaralandı, Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı

Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye bir kamyonet çarptı. Yaralanan öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya tepki gösteren vatandaşlar, kısa süreliğine yolu trafiğe kapattı ancak polis müdahalesiyle yol tekrar açıldı.

30.04.2024 17:48
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Bitlis'te yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 2 öğrenci yaralandı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen İ.B.K. (11) ile G.G.'ye (12), Çetin A. yönetimindeki 34 CET 602 plakalı Ford marka araç çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulansla Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya tepki gösteren vatandaşlar kısa süreli yolu trafiğe kapatırken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun konuşması üzerine yol tekrardan trafiğe açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te Kamyonetin Çarptığı Öğrenciler Yaralandı, Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı - Son Dakika
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