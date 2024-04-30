Bitlis\'te Kamyonetin Çarptığı Öğrenciler Yaralandı, Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı

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Bitlis'te yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 2 öğrenci yaralandı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen İ.B.K. (11) ile G.G.'ye (12), Çetin A. yönetimindeki 34 CET 602 plakalı Ford marka araç çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulansla Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya tepki gösteren vatandaşlar kısa süreli yolu trafiğe kapatırken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun konuşması üzerine yol tekrardan trafiğe açıldı. - BİTLİS