Bitlis'te Kara Para Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Kara Para Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

Bitlis\'te Kara Para Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı
22.05.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis merkezli operasyonda 6 ilde 31 şüpheli yakalandı; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları araştırılıyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis merkezli 6 ilde IBAN hesaplarıyla kara para aklayanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si cezaevinde bulunan toplam 31 şüpheli yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. 18 yaşını doldurmuş kişilere ait IBAN hesaplarının kiralanarak suç gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si cezaevinde bulunan toplam 31 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te Kara Para Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:01:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kara Para Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.