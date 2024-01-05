 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde flaş belleğini ararken kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 yaşındaki öğrenci Muhammet Erem, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle araç yeniden çalıştırıldı ve Erem ilçeye götürüldü.

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
05.01.2024 - 20:35,  Güncelleme: 20:36
Abone Ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaybolan flaş belleğini ararken kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tatvan ilçesinde bulunan Radar mevkiinde meydana geldi. Flaş belleğini kaybettiği için bölgeye gelip arama yapan 20 yaşındaki Muhammet Erem adlı öğrenci, ilçeye geri dönmek isterken aracının arızalanması üzerine bölgede mahsur kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla harekete geçen AFAD ekibi, gencin bulunduğu bölgeye intikal etti. Radar mevkiine gelen AFAD ekiplerinin müdahalesiyle araç yeniden çalıştırılırken, Erem ise ekiplerin gözetiminde ilçeye ulaştırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tatvan, Bitlis, AFAD, Kurtarma, Acil Durum, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement