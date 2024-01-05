Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaybolan flaş belleğini ararken kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tatvan ilçesinde bulunan Radar mevkiinde meydana geldi. Flaş belleğini kaybettiği için bölgeye gelip arama yapan 20 yaşındaki Muhammet Erem adlı öğrenci, ilçeye geri dönmek isterken aracının arızalanması üzerine bölgede mahsur kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla harekete geçen AFAD ekibi, gencin bulunduğu bölgeye intikal etti. Radar mevkiine gelen AFAD ekiplerinin müdahalesiyle araç yeniden çalıştırılırken, Erem ise ekiplerin gözetiminde ilçeye ulaştırıldı. - BİTLİS