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Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen kömürü çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen kömürü çalan 3 kişi tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan ve üzerinde satılamaz ibaresi bulunan kömürleri çalarak satan 7 şahsa ve suç eşyası kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 şahsa Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 46 ton 200 kilogram kömür ele geçirildi.

Bitlis\'te Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen kömürü çalan 3 kişi tutuklandı
06.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 11:59
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Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 46 ton 200 kilo kömürü çalan 3 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan ve üzerinde satılamaz ibaresi bulunan kamu hizmetine tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şahsa ve suç eşyası kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 şahsa Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde eş zamanlı olarak 51 adrese yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan ve para ile satılamaz ibaresi bulunan yaklaşık 46 ton 200 kilogram kömür ele geçiridi. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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