Bitlis'te minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu - Son Dakika
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Bitlis'te minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu

Bitlis\'te minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, minibüs durağında unutulan şüpheli çanta nedeniyle paniğe yol açıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çantayı patlattı. Çantadan kıyafetler, kişisel bakım ürünleri ve bir öğrenciye ait olduğu söylenilen test kitapları çıktı.

07.02.2024 12:56
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Tatvan ilçesinin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi Adabağ Kavşağı'nda bulunan bir minibüs durağında meydana geldi. Minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Alınan önlemlerin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan kıyafetler, kişisel bakım ürünleri ve bir öğrenciye ait olduğu söylenilen test kitapları çıktı.

Şüpheli çantanın patlatılmasının ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açılırken çevrede bekleyen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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