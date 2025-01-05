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Bitlis'te minibüs takla attı: 3 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adilcevaz- Erciş karayolu üzerinde bulunan Heybeli köyü mevkiinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir halinde olan 34 UT 2198 plakalı minibüsün yağan kar yağışının etkili olduğu bölgede kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.