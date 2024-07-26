Bitlis'te sahte sağlık raporu operasyonunda 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis'te sahte sağlık raporu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli yapılan sahte sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 98 kişiden 19'u tutuklandı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alanlara yönelik çalışmalar yapılmıştı. 98 şüpheli gözaltına alınmış, 50 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, diğer şüpheliler ise adli makamlara sevk edilmiştir. 19 kişi ise tutuklanarak Ahlat T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

26.07.2024 14:07
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Bitlis merkezli eş zamanlı yapılan sahte sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 98 kişiden 19'u tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte sağlık raporu operasyonu düzenlenmişti. Bitlis merkezli eş zamanlı olarak 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 98 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen toplam 98 şahıstan 50'sinin ifadelerinin ardından emniyette serbest bırakıldığını belirterek, "Diğer şahıslar ise adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiştir. 48 şahıstan 21 şüpheli şahıs cumhuriyet savcılığından ifadeleri akabinde salıverilirken, 8 şüpheli şahıs nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 19 şüpheli şahıs ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak Ahlat T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Ahlat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te sahte sağlık raporu operasyonunda 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

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