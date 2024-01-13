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Bitlis'te Ticari Takside Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Ticari Takside Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ticari takside yapılan aramada 5 kilo 518 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aramada 10 parça halinde toplam 5 kilo 518 gram esrar maddesi bulunurken, olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları devam edecek.

Bitlis\'te Ticari Takside Uyuşturucu Ele Geçirildi
13.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:18
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ticari takside yapılan aramada 5 kilo 518 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ticari taksi içinde yapılan aramada 10 parça halinde toplam 5 kilo 518 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtilirken, olay ile ilgili iki şüpheli şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelenin de devam edeceği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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