Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla hurdaya dönmüş araç yerleştirildi - Son Dakika
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Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla hurdaya dönmüş araç yerleştirildi

Bitlis\'te trafik kazalarını önlemek amacıyla hurdaya dönmüş araç yerleştirildi

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek amacıyla Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde hurdaya dönmüş bir aracı yol kenarına yerleştirerek farkındalık oluşturdu. Hurda aracın üzerine hız sınırı ve cep telefonu kullanılmaması gibi uyarı işaretleri de eklenerek trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Bu çalışma, trafik kurallarına uyulmasına büyük katkı sağladığı belirtilen model maket araç projelerinin devamı niteliğindedir.

30.08.2024 09:30
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Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla yol kenarına kaza sonucu hurdaya dönmüş araç yerleştirildi.

Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Daha öncesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen ve 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı bir kazada hurdaya ayrılan araç, her gün binlerce aracın geçtiği Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki yol kenarına yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yerleştirilen hurda aracın üzerine hız kilometre sınırı ve cep telefonu ile konuşulmaması gibi uyarı işaretleri de ekledi. Yol kenarındaki demir direk üzerine yerleştirilen hurda araç ile trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Uğur Altuntaş, trafik kurallarının hayati önemine dikkat çekti. Farkındalık oluşturmak amaçlı yapılan çalışmanın kurallara uyulmasına büyük katkı sağladığını ifade eden Altuntaş, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından önceki yıllarda model maket araçlarla ilgili projeler üretilmişti. Bu projelerin vatandaşlarımıza farkındalık oluşturma amacıyla kurallara uymalarına büyük katkı sağladığı görüldü. Bunun üzerine, daha önce yapılmamış bir şekilde hız, alkol ve cep telefonu kullanımı sonucunda meydana gelmiş bir kazalı aracı sergilemeye yönelik projeler üretilmeye başlandı. Biz de Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü olarak, Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva bölgesinde kazaya karışmış, 3 ağır yaralının bulunduğu bir aracı sergileme fırsatı bulduk. Platformumuzu hazırladık ve başkanlığımızın hazırlamış olduğu bilgilendirici broşürleri de platformun çevresine yerleştirdik. Bu aracın burada sergilenmesiyle vatandaşlarımıza hız, alkol ve cep telefonu kullanımı sonucunda meydana gelebilecek kazaların sonuçlarını göstermeyi amaçladık. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızdan tek ricamız, hız kurallarına uymaları, seyir halindeyken cep telefonlarını kullanmamaları ve alkollü şekilde araç kullanmamalarıdır" dedi.

Araç sürücüsü Ömer Özbey ise trafik kurallarına uyduklarını belirterek, "Maalesef trafik kurallarına uymayan kişilere bu sergilenen kazalı araç örneği güzel bir uyarı olmuş. Bu araç ilgimi çekti ve onu gördükçe ailem ve geçmişim gözümün önünden geçiyor" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla hurdaya dönmüş araç yerleştirildi - Son Dakika

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