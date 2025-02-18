Bitlis\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Bitlis'te yapılan operasyonda durumundan şüphelenen 2 yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis merkezde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin paketleyerek yuttuğu toplam 96 adet daralı ağırlığı 1 kilogram 340 gram Afyon sakızına el konuldu. Şüpheliler, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİTLİS