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Bitlis'te Yol Kontrollerinde 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te Yol Kontrollerinde 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yol kontrolleri sırasında durdurulan bir tırın dorsesinin altında gizlenen 2 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadele devam edecektir.

Bitlis\'te Yol Kontrollerinde 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı
05.01.2024 - 10:36,
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Bitlis'te yol kontrolleri sırasında, bir tır dorsesinin altında gizlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, il merkezinde durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş vaziyette 2 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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