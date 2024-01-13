 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tır devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bitlis\'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı
13.01.2024 - 17:00,
Abone Ol

Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tır devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan çıkışındaki Sorgun Kışlası mevkiinde meydana geldi. Gece boyu devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu kaygan zeminde kontrolden çıkan yem yüklü tır takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tatvan, Bitlis, Hava Durumu, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement