Bitlis'te zincirleme kaza: 18 yaralı

6 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı

BİTLİS - Bitlis- Güroymak arasında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Güroymak'a bağlı Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 13 AAJ 7888 plakalı tır, seyir halinde iken yolun yoğun sisli ve buzlu olması nedeniyle 34 UD 8336, 13 DD 990, 34 VK 4478, 13 J 5032 ve 13 J 5085 plakalı araçlara çarpması soncu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırdı. Kısa süreliğine kapanan yol araçların kaldırma çalışmasından sonra ulaşım kontrollü sağlandı.