Bitlis'te zincirleme kaza: Ambulans da karıştı - Son Dakika
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Bitlis'te zincirleme kaza: Ambulans da karıştı

Bitlis\'te zincirleme kaza: Ambulans da karıştı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen zincirleme kazada bir ambulans da karıştı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ambulans çarpışan araçlara çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çarptı. Yaralanan kişiler, diğer ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

30.07.2024 00:53
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Bitlis'in Tatvan ilçesi Sanayi Bölgesi'nde bir ambulansın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Olay, Tatvan'da Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Plakaları henüz öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazanın hemen ardından, olay yerinden geçmekte olan bir ambulans, çarpışan araçlara çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı. Ancak bu manevra sonucu ambulans kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan kişiler, hızla olay yerine gelen diğer ambulanslar tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği yol, güvenlik önlemleri nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kısa süreli bir kapanmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve trafik normale döndü.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te zincirleme kaza: Ambulans da karıştı - Son Dakika

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