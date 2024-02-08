BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail\'in Gazze\'ye tampon bölge oluşturma girişimi savaş suçu olabilir

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze ile arasında bir "tampon bölge" oluşturma girişiminin savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 125 gündür devam ederken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze ile arasında bir "tampon bölge" oluşturma girişiminin savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu. Türk yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'nde İsrail-Gazze sınırına bir kilometre mesafede bulunan tüm binaları yıktığını ve bu amaca ulaşmak için "bölgeyi temizlediğini" belirtti.

Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin askeri operasyonlar sırasında gerekli durumlar dışında özel kişilere ait mülkleri tahrip etmesini yasakladığını vurgulayan Türk, "Genel güvenlik amacıyla bir 'tampon bölge' oluşturmak için gerçekleştirilen yıkımlar, uluslararası insancıl hukukta belirtilen dar 'askeri operasyonlar' istisnasıyla tutarlı görünmüyor. Ayrıca, askeri gereklilikle gerekçelendirilmeyen ve hukuka aykırı gerçekleştirilen geniş çaplı mülk tahribatı, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali ve savaş suçu anlamına gelmektedir" dedi.

"İsrail, sivil altyapının bu denli kapsamlı bir şekilde tahrip edilmesi için mantıklı bir gerekçe sunmamıştır"

"İsrail, sivil altyapının bu denli kapsamlı bir şekilde tahrip edilmesi için mantıklı bir gerekçe sunmamıştır. Yıkımın sivillerin bu bölgelere geri dönüşünü imkansız hale getirmeyi amaçladığı ya da bu etkiye sahip olduğu görülüyor" ifadelerini kullanan Türk, sivillerin zorla yerinden edilmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini de sözlerine ekledi.

IDF tarafından Gazze Şeridi'nde birçok bölgede konutlar, okullar ve üniversiteler gibi sivil ve diğer altyapılar yaygın bir şekilde tahrip edildi. - CENEVRE