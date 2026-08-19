BM: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar 2025’te rekor seviyeye ulaştı, Gazze en ölümcül bölge oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar 2025’te rekor seviyeye ulaştı, Gazze en ölümcül bölge oldu

BM: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar 2025’te rekor seviyeye ulaştı, Gazze en ölümcül bölge oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2025 yılında 907 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, yaralandığını veya kaçırıldığını belirterek, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2025 yılında 907 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, yaralandığını veya kaçırıldığını belirterek, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Gazze art arda 3'üncü yıl, en ölümcül bölge oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla rapor yayımladı. Raporda, 2025 yılında yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye çıktığı belirtilerek, "907 meslektaşımız öldürüldü, yaralandığı veya kaçırıldığı" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz yıl 350 can kaybı yaşanmasıyla bir önceki yıla göre düşüş yaşanmasına rağmen genel şiddet düzeyinin düşmediği aktarıldı. Ayrıca 322 yardım çalışanının saldırılardan yaralanarak kurtulduğu, 235'inin ise kaçırıldığı belirtildi. Raporda, "186 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği Gazze, üst üste 3'üncü yıl en ölümcül yer olma niteliğini korurken, onu 71 ölümle Sudan takip etti" denildi.

YIL BAŞINDAN BU YANA 82 YARDIM GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda ayrıca 2026 yılı başından bu yana dünya genelinde 82 yardım görevlisinin öldürüldüğü, 97'sinin yaralandığı ve 39'unun kaçırıldığı kaydedildi. ABD İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, "Sadece 3 yılda binden fazla yardım görevlisi öldürüldü ve bu kesinlikle kabul edilemez. Ancak bunu dile getirmek, bir sonraki yardım görevlisini korumayacak. Devletler uluslararası insani hukuka uymalı, sivilleri ve meslektaşlarımızı korumak için her türlü aracı kullanmalıdır. Kuralları çiğneyenler için ise gerçek sonuçlar olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ARTAN SİHA KULLANIMINDAN ENDİŞE DUYULUYOR 

Raporda, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yaygınlaşmasından giderek endişe duyulduğu belirtilerek, "Bu araçlar giderek daha fazla insanın eline ölümcül güç veriyor. İnsani yardım çalışanları, giderek daha fazla silahlı insansız hava araçlarının hedefinde yer alıyor. Bu yılın mart ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir konuta düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 1 yardım görevlisi öldürüldü. Mayıs ayında ise sadece 1 hafta içinde Ukrayna'da 4 insani yardım konvoyu saldırıya uğradı" denildi.

Raporda, "Sudan'da 2026 yılının ilk 4 ayında sivil ölümlerin yüzde 80'ine SİHA'lar neden oldu. Bu araçlar pazar yerlerini ve sağlık tesislerini vurdu. Ukrayna'da bu yılın nisan ayında insansız hava araçlarıyla 80 sivil öldürülürken, Rusya'da insansız hava aracı saldırıları nedeniyle siviller öldü ve sivil altyapı hasar gördü. Kolombiya'da silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar 2024 ile 2025 yılları arasında 4 katına çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, New York, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BM: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar 2025’te rekor seviyeye ulaştı, Gazze en ölümcül bölge oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
4 yaşındaki çocuğa istismar 75’lik sapığı kanlar içinde bıraktılar 4 yaşındaki çocuğa istismar! 75'lik sapığı kanlar içinde bıraktılar

10:30
Bahçeli’den CHP’ye Yönelik Değerlendirmeler
Bahçeli'den CHP'ye Yönelik Değerlendirmeler
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:53
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 10:49:59. #7.12#
SON DAKİKA: BM: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar 2025’te rekor seviyeye ulaştı, Gazze en ölümcül bölge oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.