BM: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar 2025’te rekor seviyeye ulaştı, Gazze en ölümcül bölge oldu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2025 yılında 907 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, yaralandığını veya kaçırıldığını belirterek, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Gazze art arda 3'üncü yıl, en ölümcül bölge oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla rapor yayımladı. Raporda, 2025 yılında yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye çıktığı belirtilerek, "907 meslektaşımız öldürüldü, yaralandığı veya kaçırıldığı" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz yıl 350 can kaybı yaşanmasıyla bir önceki yıla göre düşüş yaşanmasına rağmen genel şiddet düzeyinin düşmediği aktarıldı. Ayrıca 322 yardım çalışanının saldırılardan yaralanarak kurtulduğu, 235'inin ise kaçırıldığı belirtildi. Raporda, "186 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği Gazze, üst üste 3'üncü yıl en ölümcül yer olma niteliğini korurken, onu 71 ölümle Sudan takip etti" denildi.

YIL BAŞINDAN BU YANA 82 YARDIM GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda ayrıca 2026 yılı başından bu yana dünya genelinde 82 yardım görevlisinin öldürüldüğü, 97'sinin yaralandığı ve 39'unun kaçırıldığı kaydedildi. ABD İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, "Sadece 3 yılda binden fazla yardım görevlisi öldürüldü ve bu kesinlikle kabul edilemez. Ancak bunu dile getirmek, bir sonraki yardım görevlisini korumayacak. Devletler uluslararası insani hukuka uymalı, sivilleri ve meslektaşlarımızı korumak için her türlü aracı kullanmalıdır. Kuralları çiğneyenler için ise gerçek sonuçlar olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ARTAN SİHA KULLANIMINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Raporda, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yaygınlaşmasından giderek endişe duyulduğu belirtilerek, "Bu araçlar giderek daha fazla insanın eline ölümcül güç veriyor. İnsani yardım çalışanları, giderek daha fazla silahlı insansız hava araçlarının hedefinde yer alıyor. Bu yılın mart ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir konuta düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 1 yardım görevlisi öldürüldü. Mayıs ayında ise sadece 1 hafta içinde Ukrayna'da 4 insani yardım konvoyu saldırıya uğradı" denildi.

Raporda, "Sudan'da 2026 yılının ilk 4 ayında sivil ölümlerin yüzde 80'ine SİHA'lar neden oldu. Bu araçlar pazar yerlerini ve sağlık tesislerini vurdu. Ukrayna'da bu yılın nisan ayında insansız hava araçlarıyla 80 sivil öldürülürken, Rusya'da insansız hava aracı saldırıları nedeniyle siviller öldü ve sivil altyapı hasar gördü. Kolombiya'da silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar 2024 ile 2025 yılları arasında 4 katına çıktı" ifadeleri kullanıldı.