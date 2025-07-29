Bodrum Açıklarında 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile beraberindeki 2 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA