Bodrum Açıklarında 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bodrum açıklarında lastik botta bulunan 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında hareketli bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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