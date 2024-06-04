Bodrum açıklarında 8'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-94) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA