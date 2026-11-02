Bodrum açıklarında Yunanistan\'a yasa dışı geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından deniz sınırını yüzerek aşma girişiminde bulunan bir kişi tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak botu alınan göçmen, işlemlerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Göçmenin daha sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildiği öğrenildi.