Bodrum'da 112 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da 112 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, bir yelkenli tekne ve bir hareketli lastik bot içerisinde toplamda 112 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

16.06.2024 15:54
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 olayda toplamda 112 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 62 düzensiz göçmen ile beraberinde 29 çocuk yakalanırken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Bodrum'daki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileriyle ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 112 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 112 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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