Bodrum'da 3 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum'da 3 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum\'da 3 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı; bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden yükselen alevler üzerine durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelBodrumYaşamOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Türkiye’den çıkarken yakalandı Valizinden servet çıktı Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:56
Galatasaray’ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul’da kaldı
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 16:15:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Bodrum'da 3 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei