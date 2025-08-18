Bodrum'da 35 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Bodrum'da 35 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum\'da 35 Göçmen Kurtarıldı
18.08.2025 16:02
Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik, Yunanistan tarafından itilen 35 göçmeni kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde can salları içerisindeki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-106) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-88) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

14:09
