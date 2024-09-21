Bodrum\'da 49 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 2 ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, TCSG-101, KB-109, KB-110) bölgeye sevk edildi. Sürüklenen iki ayrı lastik bottaki 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzeniz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
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