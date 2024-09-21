Bodrum'da 49 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 49 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum\'da 49 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen iki bottaki 49 göçmen kurtarıldı.

21.09.2024 14:27
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 2 ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, TCSG-101, KB-109, KB-110) bölgeye sevk edildi. Sürüklenen iki ayrı lastik bottaki 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzeniz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 49 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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