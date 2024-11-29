Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?