Bodrum\'da 9 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan 9 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan M.Ö.(31) ile ve G.Ö.(38) isimli şahısların Bodrum'da olduğu belirlendi.

2 şahıs, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

M.Ö. ve G.Ö. isimli şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA