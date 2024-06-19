Bodrum'da ana isale hattı patladı, otomobil çukura düştü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, oluşan dev çukura otomobil düştü.

Akyarlar Mahallesi Aspat mevkiinde isale hattı patladı. Patlama sonrası bölgeden geçen otomobil, oluşan dev çukura düştü. Olay maddi hasarla atlatıldı. İhbarın ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından hatta giden su kesildi. Bölgede onarım çalışmasına başlandı.

Patlak nedeniyle bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi. - MUĞLA