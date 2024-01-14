 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kediyi yaralı şekilde kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kediyi yaralı şekilde kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan 2 kedi yaralı şekilde kurtarıldı. Kedilerin sağlık durumu iyi olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla\'da çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kediyi yaralı şekilde kurtardı
14.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 13:56
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kediyi yaralı şekilde kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde yangın çıktı. Klimadan başladığı sanılan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. O esnada evde 2 kedinin olduğunu fark eden ekipler, yangından 2 kediyi yaralı şekilde kurtararak sahibine teslim etti. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Bodrum, Muğla, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kediyi yaralı şekilde kurtardı - Son Dakika


14:29
Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı

Son Dakika
14:29 Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:41:51. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kediyi yaralı şekilde kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement