Bodrum'da Cinayet Davasında Sanığa Ağır Ceza
Bodrum'da Cinayet Davasında Sanığa Ağır Ceza

13.05.2026 20:26
Bodrum'da eski eşi ve kızını öldüren sanık Andrej Kuslevic, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşi ile 15 yaşındaki kızının uçurumda ölü bulunmasına ilişkin davada sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023 yılı kasım ayında Bodrum Tavşanburnu mevkisinde meydana geldi. Emlakçılık yaptığı öğrenilen Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova (15), yol kenarındaki uçurumda ölü bulunmuştu. Cinayet şüphelisi Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in olay sonrası yurt dışına kaçtığı belirlenmiş, sanık mayıs 2024'te Prag'dan Münih'e giden otobüste yapılan sınır kontrolünde yakalanmıştı. Kuslevic, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Andrej Kuslevic ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklamasının ardından tercüman aracılığıyla savunma yapan Kuslevic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Kuslevic, "Savcının görüntülerde olduğunu söylediği kişi ben değilim. Otelde olduğumu kabul ediyorum ancak izletilen videolarda kendimi göremedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım. Adil karar verilmesini ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından kararını açıkladı. Andrej Kuslevic hakkında, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme' ile 'çocuğa ve kendisini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme' suçlarından indirim uygulanmadan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Karara itiraz edeceğiz

Kararın ardından açıklama yapan sanık avukatı Ebru Çınar Kuvvet, verilen cezaya itiraz edeceklerini belirtti. Kuvvet, dosyada eksik deliller bulunduğunu savunarak, "Müvekkil hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu karara itiraz edeceğiz. Dosya kapsamında eksik deliller bulunduğu ve hükmün varsayımlarla kurulduğu açıktır. Ölüm tarihi, otopsi tutanağı ve defin ruhsatına göre maktullerin 28 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybettiği sabittir. Müvekkilimin ise oğluyla birlikte 24 Kasım 2023 tarihinde Ankara'dan çıkış yaptığı açıktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

