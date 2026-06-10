Bodrum'da Çinko Köpeğin Ölümü: Sürücü Beraat Etti - Son Dakika
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Bodrum'da Çinko Köpeğin Ölümü: Sürücü Beraat Etti

Bodrum\'da Çinko Köpeğin Ölümü: Sürücü Beraat Etti
10.06.2026 15:01
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Bodrum'da köpeği ezerek telef eden sürücü, kaza gerekçesiyle beraat etti. Davada sanık suçu kabul etmedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Çinko" isimli köpeğin otomobilin altında kalarak telef olduğu olayda sanık beraat etti.

17 Temmuz 2025'te Yalıkavak Mahallesi'nde yaşanan olayda İ.Ö.'nün kullandığı 07 AAH 95 plakalı otomobil, yaşadığı site çevresinde yürüyen "Çinko" isimli köpeğe çarpıp ezdi. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, aracından inip bir süre bölgede bekledi. Daha sonra ağır yaralı köpeğe yardım etmeyen İ.Ö., aracına binip bölgeden ayrıldı. Ağır yaralanan Çinko, sahibi Pınar Kurtoğlu tarafından veterinere götürüldü. 12 gün yaşam mücadelesi veren köpek, telef oldu. 12 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği köpeğini kaybetmenin üzüntünü yaşayan Pınar Kurtoğlu, otomobil sürücüsü İ.Ö. hakkında şikayette bulundu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılıktan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan İ.Ö., soruşturma aşamasında verdiği ifadede aracının önünden geçen köpeğe kasten çarpmadığını, köpeğin ayağının takıldığını, kazanın bu yüzden meydana geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Yaşanan üzücü olayın davası Bodrum 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Duruşmaya Çinko'nun sahibi Pınar Kurtoğlu, tutuksuz sanık İ.Ö. ve avukatlar katılırken, İ.Ö., olayın kaza sonucu yaşandığını dile getirip beraatını istedi. Savcı esasa ilişkin mütalaasında İ.Ö. hakkında beraat istedi. Hakim, İ.Ö.'nün beraatına hükmetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Çinko Köpeğin Ölümü: Sürücü Beraat Etti - Son Dakika

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